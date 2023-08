1 Bis Wacken hat es Andrea Schmid aus Calmbach geschafft – das Festival besucht sie aber doch nicht. Foto: Andrea Schmid

Eigentlich wollte Andrea Schmid nur zum Heavy-Metal-Festival. Doch schon die Anreise wird zur Katastrophe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche Örtchen Wacken in Schleswig-Holstein in das Mekka für Heavy-Metal-Fans, dieses Mal vom 2. bis zum 5. August. Kamen beim ersten Festival 1990 800 Besucher, reisen mittlerweile jedes Jahr Zehntausende aus der ganzen Welt an. Das Gelände ist 240 Hektar groß, darauf finden während des Festivals 150 Konzerte auf acht Bühnen statt. Mit dabei sind unter anderem „Iron Maiden“, „Doro“, „Uriah Heep“ oder „Megadeth“. Auch aus Calmbach machten sich „Metalheads“, wie die Anhänger dieser Musikrichtung auch genannt werden, auf den Weg. Und erlebten dabei eine Odyssee.