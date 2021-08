Fotoshooting am Bodensee Haigerlocher Fotograf lichtet Playmate ab

Sommer, Strand, Meer und ein attraktives Model vor der Linse: Was will ein Fotograf mehr für interessante Lifestyle-Fotos? Jonas Haid aus Bad Imnau, setzte jetzt das Juni-Playmate Zoelle Frick am Bodensee gekonnt in Szene.