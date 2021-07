2 Die Absolventen der Klasse 10b Foto: Strohhäcker Foto: Schwarzwälder Bote

Realschule Meßsettten: Julia Jucinski und Larissa Sauter sind Jahrgangsbeste / Alle 48 Schüler haben Prüfung bestanden

Meßstetten. Zehn Schuljahre haben bei der Abschlussfeier zur Mittleren Reife an der Realschule Meßstetten ihren Abschluss gefunden.

In einem feierlichen Rahmen übergab Schulleiter Steffen Strohhäcker zusammen mit den Klassenlehrern Michael Jaksch (10a) und Sandra Klaiber (10b) in der Turn- und Festhalle die Zeugnisse der Mittleren Reife. Alle 48 Schüler haben die Prüfungen bestanden. Außerdem wurden 17 Belobigungen sowie zehn Preise für hervorragende Leistungen vergeben. Zusätzlich gab es Sonderpreise für die besten Abschlussnoten an Julia Rucinski und Larissa Sauter, beide Note 1,2. Die beste Leistung in den Wahlpflichtfächern Technik hatte Lena Wiederanders, Julia Rucinski in AES und Larissa Sauter im Fach Französisch.

Strohhäcker blickte auf die nächsten Herausforderungen im Leben der Absolventen in einer immer anspruchsvoller werdenden Welt. Auch Elternvertreterin Birgit Haselmeier und der Vertreter der Stadt Meßstetten, Matthias Schwarz, sprachen von den künftigen Erwartungen an die Abschlussschüler im privaten wie beruflichen Umfeld.

Die beiden Abschlussklassen ließen zehn Jahre Schulzeit mit einem kurzweiligen Programm, einem Ratespiel und Präsentationen Revue passieren.

Jörg Neubert, Lena Wiederanders, Eva Fetzer und Simon Endres sorgten für die musikalische Umrahmung der Abschlussfeier. Gemeinsam sangen die Absolventen ein Abschlusslied.

Das Zeugnis der Mittleren Reife haben erhalten: Laura Bauer, Hanna Deufel, Christopher Gruler, Jens Haselmeier, Jonas Haselmeier, Amelie Jäkel, Celine Niedermann, Levin Steiner, Linus Stier, Lukas Straub, Simon Wäschle, David Wißmann, Nikodem Zamora, Luca Alber, Dean Esch, Johann Friesen, Madleen Lesniok, Yasmin Ring, Vincent Russig, Emily Zeiger und Lorenz Zeiger Eine Belobigung erhielten: Leonie Eppler, Lukas Glückler, Jakob Himmelsbach, Adrian Kaunas, Dávid Micheu, Tim Schreyeck, Annika Dommes, Simon Endres, Eva Fetzer, Svenja Junker, Karola Mattulat, Daniel Mechling, Sofia Moser, Pia Sauter, Vanessa Tscherny, Jolina Wäschle und Janis Wicker. Mit einem Preis ausgezeichnet wurden Anna-Lena Beck, Alina Kille, Line Losleben, Jonas Seltmann, Lena Wiederanders, Marcel Brikmann, Tim Gerstenecker, Anna-Luisa Roth, Julia Rucinski und Larissa Sauter.