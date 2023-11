Real-Markt schließt: Das sind die Reaktionen auf das Aus in Donaueschingen

Das sind die Reaktionen auf das Aus in Donaueschingen

1 Der Donaueschinger Real-Markt wird Ende März schließen. 55 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit. Weder Rewe noch Kaufland oder Edeka wollen das Warenhaus an der Bregstraße übernehmen. Foto: Guy Simon

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Real GmbH hat für 17 Mein-Real-Märkte bundesweit neue Betreiber gefunden. Der Markt in Donaueschingen, wie auch 44 weitere Märkte, ist nicht dabei.









Link kopiert



Weder Rewe noch Kaufland oder Edeka haben Interesse an dem Warenhaus an der Bregstraße gezeigt. „Die verbleibenden 45 Mein-Real-Märkte werden bis zum 31. März 2024 geschlossen, da für diese Standorte trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer gefunden werden konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung von Mein Real.