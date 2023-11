Real Markt in Oberndorf: So reagiert die Stadt auf die Schließung

1 Ganz überraschend kommt die Schließung nicht, jedoch hatte man auf eine Übernahme durch einen Real-Konkurrenten gehofft. Foto: Holderied

Paukenschlag: Seit Jahren steht die Frage, was aus dem Real-Markt auf dem Lindenhof wird, im Raum. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, dass er geschlossen wird. Wie geht es nun für Oberndorf weiter?









Link kopiert



Der Markt auf dem Lindenhof ist einer von 45 Märkten in Deutschland, die zum 31. März 2024 geschlossen werden, „da trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer“ gefunden worden sei. 14 Märkte konnten laut Pressemitteilung an den Konkurrenten Rewe übertragen werden, drei Filialen an Kaufland und ein Markt an Edeka.