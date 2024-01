Reaktion auf Arbeitgeberpräsident: Mercedes-Benz: Wir arbeiten gut mit der Regierung zusammen

1 Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger sieht das Vertrauen der Wirtschaft in die Ampelkoalition zerstört. In der Wirtschaft stößt er damit aber nicht nur auf Zustimmung. Foto: dpa/Soeren Stache

Laut Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die Wirtschaft das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Der Autohersteller Mercedes-Benz lässt dies auf Anfrage nicht unwidersprochen stehen.









In Wirtschaftskreisen stößt die scharfe Kritik des Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger an der Ampelkoalition nicht nur auf Zustimmung. Dulger hatte in Berlin vor Journalisten gesagt, die Unternehmen hätten das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Auf Anfrage reagierte der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz am Mittwoch hingegen in einer gänzlich anderen Tonlage.