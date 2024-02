Raubüberfall in Reutlingen: Kripo ermittelt Verdächtige – 14-Jähriger soll Haupttäter sein

Raubüberfall in Reutlingen

1 Die Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Am 18. Januar wird ein Schreibwarengeschäft in Reutlingen überfallen, ein Täter bedroht die Mitarbeiterin mit einem Messer und raubt Geld aus der Kasse, während ein weiterer Schmiere steht. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt.









Link kopiert



Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche stehen im Verdacht, in der vergangenen Woche einen Schreibwarenladen in der Alteburgstraße in Reutlingen überfallen zu haben. Ermittlungen der Polizei hatten auf die Spur des 14-jährigen mutmaßlichen Haupttäters und seines Komplizen geführt.