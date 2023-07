Zahlreiche Anwohner in Berlin und Brandenburg sind in der Nacht von einer Warnung aus dem Schlaf gerissen worden: Eine Löwin soll entflohen und unterwegs sein. Eine fieberhafte Suche hat begonnen. Doch woher stammt das Raubtier?

Bei dem in der Nacht entlaufenen Wildtier im Süden von Berlin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag (20. Juli) in Brandenburg an der Havel. Anwohner wurden vor dem Verlassen ihrer Wohnung gewarnt.

Wo befindet sich die Löwin?

Videos in den Sozialen Medien zeigen das Raubtier, wie es nachts in einem Waldgebiet bei Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark direkt an einer Straße umherstreift. Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin. Die Stadt hat rund 20 000 Einwohner.

Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilt, suchen Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden im Bereich von Teltow, Stahnsdorf und dem südlichen Stadtrand von Berlin, wo sich das Tier aufhalten soll.

Auf unserer Karte sehen Sie, wo sich der Gefahrenbereich und Suchgebiet rund um Berlin befinden:

Was unternimmt die Polizei?

Die Bevölkerung ist mit Lautsprecherdurchsagen und mithilfe der Warnapp „Nina“ gewarnt worden. Nach Angaben von Anwohnern war die ganze Nacht über mindestens ein Hubschrauber über der Stadt im Einsatz. Bei der Suche sind auch Tierärzte und Jäger beteiligt.

Die Bevölkerung sei gebeten, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagt Polizeisprecher Daniel Keip. „Man kann sich frei bewegen. Man sollte nur nicht im Düppeler Forst, das sind die angrenzenden Waldgebiete, spazieren gehen.“

Wie hat die Polizei von dem entflohenen Raubtier erfahren?

Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

„Es gab verschiedene Sichtkontakte, so dass wir tatsächlich im Moment davon ausgehen, dass eine Löwin frei durch Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow beziehungsweise den angrenzenden Bereich der Bundeshauptstadt läuft“, betont Polizeisprecher Keip.

„Gegen Mitternacht kam bei uns die Meldung rein, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Da haben zwei Passanten ein Tier gesehen, das einem anderen nachrennt“, so Keip weiter. „Das eine war ein Wildschwein und das andere war offensichtlich eine Raubkatze, eine Löwin. Die beiden Herren haben auch ein Handyvideo aufgenommen und auch erfahrene Polizisten mussten bestätigen, es handelt sich wahrscheinlich um eine Löwin.“

Woher stammt die Löwin?

Die Polizei hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Informationen, woher das entlaufene Raubtier südlich von Berlin stammt. „Wo es herkommt, wissen wir nicht“, erklärt der Polizeisprecher. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. „Es wird keine Löwin vermisst.“

Eine Sprecherin der Gemeinde sagt am Morgen, die Kitas in Kleinmachnow seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten. Auch das Rathaus bleibe geöffnet. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. „Es sind kaum Leute da.“