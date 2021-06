1 Die Gemeinde Rangendingen bekämpft die Rattenplage. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Ihr Image ist nicht das Beste. Ratten leben versteckt im Untergrund und kommen meist nur nachts an die Oberfläche. Wenn sie Überhand nehmen, ist eine rasche Bekämpfung angesagt. In Rangendingen sind deshalb die Rattenbekämpfer des Bauhofs derzeit wieder aktiv.

Rangendingen - Rattenbekämpfung sei wichtig und das Problem natürlich nicht neu, sagt Bürgermeister Manfred Haug. Probleme mit Ratten gebe es immer wieder mal – so wie in den vergangenen Wochen, als mehrere Bewohner Ratten gesehen und dies auf dem Rathaus gemeldet hätten. Sie wurden teilweise an Kanalschächten, aber auch dabei beobachtet, wie sie durch den eigenen Garten spaziert seien. "So etwas mag natürlich niemand."

