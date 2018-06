Ratshausen (bv). In Ratshausen wird am 24. Juni der neue Bürgermeister gewählt. Neben Amtsinhaber Heiko Lebherz tritt Dauerkandidatin Fridi Miller an. Lebherz hat für Sonntag, 17. Juni, einen Bürgerspaziergang angekündigt. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Rathaus. Lebherz will aufzeigen, wie sich die Gemeinde seit seinem Amtsantritt im Herbst 2010 entwickelt hat und welche Aufgaben anstehen. Themen sind der Kindergarten, das Gebiet Ban, der Bauhof-Standort Allmend und der Plettenberg. Ab 15.30 Uhr ist im Dorfladen ein Bürgergespräch bei Kaffee und Kuchen.