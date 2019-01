Ratshausen Ratshausener Haushalt weist für dieses Jahr ein Minus aus

Jennifer Armbruster, Geschäftsführerin des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal, stellte den Etat vor. Sie ging zunächst auf das Rechnungsjahr 2018 ein, das noch kameralistisch geführt wurde. Die Gewerbesteuereinnahmen fielen reichlicher aus als angesetzt, nämlich in Höhe von rund 900 000 Euro. Somit können rund 190 000 Euro an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Haushaltseinnamen und -ausgaben aus dem Jahr 2018 werden aufgelöst. Da außerdem noch nicht alle Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr ausgeführt wurden, können der Rücklage 490 000 Euro zugeführt werden. So beträgt diese zum Ende des vergangenen Rechnungsjahres 1,82 Millionen Euro.

Im kameralistischen Haushalt war geplant, der Rücklage 596 600 Euro zu entnehmen. Nach derzeitigem Stand wird der erste Ergebnishaushalt 2019 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 197 100 Euro aufweisen. Dieses kommt zustande aus 1,94 Millionen Euro an Erträgen gegenüber 2,14Millionen Euro an Aufwendungen.