Ratshausen Abenteuer und Spiele von früher

Organisator war dieses Mal das Team des Kindergartens St. Afra aus Ratshausen. Mit Turnschuhen, Sportkleidung, viel Motivation und großer Erwartung im Gepäck trafen sich die Kindergarten-Teams in der Festhalle. Die AG stand unter dem Motto "Bewegung und Psychomotorik".

Zu Gast war die Spiel- und Freizeitpädagogin Emilia Suhm aus Villingendorf. Sie ist in den Bereichen Kinderturnen, Gesundheitsförderung, Abenteuerturnen sowie in zahlreichen anderen Projekten aktiv und erfahren. Unter anderem ist sie Inhaberin des Abenteuerspielplatzes in Villingendorf.

Die Erzieherinnen nahmen viele Eindrücke und Ideen mit in ihre Einrichtungen. Aus den einfachsten Materialien wurden die tollste Hindernisse für einen Bewegungsparcours gebaut, bei denen alle Sinne spielerisch gefördert werden. "Spiele von früher" und "Abenteuergeschichten" waren ein Schwerpunkt, und der Spaß kam nicht zu kurz.