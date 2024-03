6 Bürgermeister Pascal Weber bediente am Eröffnungstag eine Stunde lang – und reichte auch eine Scheibe des neuen Ringsheim-Brots zum Probieren. Foto: Göpfert

Nach Wochen des Umbaus ist die Ringsheimer Bäckerei Burger seit Dienstag in ihren neuen Räumlichkeiten anzutreffen. Die Kunden müssen nun den Hintereingang des bisherigen Gebäudes benutzen. Auf der Vorderseite soll bald ein Eiscafé eröffnen.









Als unsere Redaktion am Dienstagmorgen um 8.20 Uhr im neuen Verkaufsraum der Bäckerei Burger eintrifft, herrscht bereits Hochbetrieb: Acht Kunden stehen an, die Schlange reicht fast bis zum Eingang der Bäckerei. Bürgermeister Pascal Weber bedient sie lächelnd zusammen mit Bäckereifachverkäuferinnen. Und bietet eine Scheibe des neuen Ringsheim-Brots mit Sauerteig und Traubenkernöl zum Probieren an. Es ist für die Eröffnung der Bäckerei zum ersten Mal erhältlich und gebacken worden. „Das Verkaufen klappt gut, nur bin ich irgendwie zu langsam“, lacht Pascal Weber. Vor allem Brezeln, Sesambrötchen und das neue Brot sind unter seiner Aufsicht über die Ladentheke gewandert. Aber auch alles andere verkaufe sich gut, schildert Stefanie Burger, deren Mann Martin Burger der Inhaber der Bäckerei ist: „Von 7 bis 12 Uhr herrscht in einer Bäckerei grundsätzlich Hauptbetrieb, aber dass heute eine Stunde der Bürgermeister bedient, hat dem ganzen noch einmal einen extra Schwung gegeben.“ Eine Einschätzung, die sicher zutrifft: Neben der Presse kommt auch der ein oder andere Gemeinderat oder -mitarbeiter am Dienstagmorgen vorbei – und lässt sich von seinem Chef bedienen.