Rangendingen (bei). Mit diesem Zuschuss fällt die Vergabe von Bauarbeiten für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule und den Neubau der Kindergartenträume gleich leichter: Als "finanzschwache Gemeinde, was wir nun mal sind", so Bürgermeister Johann Widmaier, kann Rangendingen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Sanierungszuschuss für die Baumaßnahmen an der Schule mit einem Zuschuss von 296 000 Euro rechnen. Dass der Zuschuss so hoch ausfalle – er bedeutet rund 50 Prozent der Kosten – sei auf die hohe Zahl auswärtiger Schüler an der Gemeinschaftsschule zurückzuführen. Damit zahle es sich aus, dass Rangendingen ein "attraktiver Schulstandort" auch für Schüler von auswärts sei, so Widmaier. Die Vergabe der Schulmöbel sowie die Kindergarten-Möbel waren für den Gemeinderat reine Formsache: Ersteres wurde für 36 989 Euro an die Firma VS Schulmöbel vergeben. Bei den Kindergartenmöbeln erhielt die Firma Wehrfritz mit 25 948 Euro den Zuschlag. Die Angebote lagen jeweils rund 10 000 Euro unter der Kostenberechnung. Die Möblierung sei in Abstimmung mit Innenarchitektin Renate Rapp ausgewählt worden. Zur Vollständigkeit fehlten jetzt noch kleinere Einzelteile im Umfang von rund 15 000 Euro, die in einer separaten Ausschreibung vergeben werden müssten, wie Widmaier erklärte.