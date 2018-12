Rangendingen "Seht richtig toll aus"

Die Skifahrer nutzen die Unterstützung der Volksbank, neue einheitliche und funktionale Skianzüge für die Skischule des Vereins zu kaufen. Dort werden von insgesamt 38 Skilehrern in jeder Saison rund 300 Ski- und Snowboard-Schüler betreut, davon mindestens 200 Kinder und Jugendliche – und dies seit Jahrzehnten ehrenamtlich, wie der Vorstandssprecher der Volksbank, Arndt Ständer, besonders betonte.

Dass der Skiclub im internen Auswahlverfahren der den Zuschlag für das Crowdfunding 2018 erhielt, waren noch weitere Auflagen geknüpft: So mussten die Skifahrer selbst dieselbe Menge an Spenden über eigene Werbungen zusammenbringen. Jedoch reichten auch diese beiden Spendentöpfe nicht für die neuen Skianzüge aus, sagte der Vorsitzende Adolf Wohlhüter bei der Scheckübergabe in der Geschäftsstelle Rangendingen. Auch der Verein müsse noch einmal fast dieselbe Summe aufbringen. Umso dankbarer sei der Skiclub für diese Unterstützung.

"Ihr seht richtig toll aus", wurden die 16 anwesenden Skilehrer des Vereins von Arndt Ständer gelobt.