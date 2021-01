Rangendingen Im Herbst geht es auf runderneuerter Straße nach Grosselfingen

Die L 391 ist während der Forstarbeiten ab der Einmündung K 7164 (nach Weilheim) bis zum Ortseingang Rangendingen gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beide Fahrtrichtungen ab dem Anschluss über Weilheim nach Hechingen und auf die B 27 und dann über die L 410 nach Rangendingen. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Richtig losgehen mit den Bauarbeiten könnte es dann ab Ende April, teilt das RP mit. Das Regierungspräsidium hat die Arbeiten für die sich in einem desolaten Zustand befindliche Landstraße am Freitag ausgeschrieben. Diese umfassen den bisher noch nicht instandgesetzten Mittelteil der Landstraße im oberen Abschnitt, der in weiten Teilen durch ein Waldgebiet führt. Die Freigabe der sanierten Landesstraße ist für Herbst 2021 geplant.