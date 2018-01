Rangendingen Hexenbesenstellen ist auch ein "Warmlaufen"

Erstmals gibt es an diesem Tag auch Schupfnudeln auf dem Speiseplan. Für den richtigen Ton sorgt wieder die Hauburgband des Musikvereins, die an diesem Tag sicher auch ihre neuen Straßenfetzer vorstellen wird. Das Aufstellen des Hexenbesens hat sich in Rangendingen mittlerweile zu einer gern angenommenen Tradition entwickelt. Doch dieses Jahr ist sie für die Hexengruppe dennoch nur so etwas wie ein "Warmlaufen" für nahende Aufgaben: Im nächsten Jahr feiern die Mönchsgrabenhexen vom 18. bis 20. Januar ihr 15. Jubiläum.

Die Vorbereitungen, so verraten sie schon jetzt, laufen bereits in diesem Jahr auf Hochtouren und versprechen sicher einige närrische Höhepunkte. Derzeit zählt die Gruppe um ihren Vorsitzenden André Schneider 60 aktive Hästräger und ist damit "voll", wie Schriftführerin Annika Dieringer mitteilt. Wer Mitglied werden möchte, kann sich in eine Warteliste eintragen. Komplettiert wird die Gruppe von 25 Kinderhexen, die bei den meisten Umzügen vorneweg laufen.