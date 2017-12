Rangendingen Haigerlocher Straße bald wieder befahrbar

Rangendingen - Die Autofahrer werden diese Nachricht als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk lesen: Ende dieser Woche, also pünktlich vor den Feiertagen, wird die Haigerlocher Straße in Rangendingen wieder für den Verkehr geöffnet. Dies verkündete Bürgermeister Johann Widmaier am Montag in der Gemeinderatssitzung.