Rangendingen Einmal echter Feuerwehrmann sein

Jugendliche müssen von Einsatz zu Einsatz

Los ging es am Samstagvormittag mit einer technischen Hilfeleistung am Stausee, wo am Überlauf eine Person abgestürzt war. Nachmittags mussten die Jugendlichen in Bietenhausen eine Ölspur beseitigen. Die zentrale Übung am Jugendhaus fand am frühen Abend statt.

Mitten in der Samstagnacht dann wurden die jungen Einsatzkräfte zu einer Personensuche in den Wald gerufen. Langes Ausschlafen war ihnen am Sonntagmorgen allerdings nicht vergönnt: Um sechs ging der Alarm los. Bei der Grillstelle an der Roten Brücke musste ein Flächenbrand gelöscht werden – erst danach gab es dann das verdiente Frühstück.

Zwischen den einzelnen Einsätzen gab es allerdings auch etwas zu tun: Die Jungs und Mädels mussten Dienstsport machen oder hatten Gerätekunde. Für das Mittagessen und das Vesper mit gegrillten Roten sorgte Michael Heinzelmann. Er ist Teil des Betreuerteams der Jugendfeuerwehr, dem außerdem Martin Burkhard aus Höfendorf, Nico Ciello, Hanna Gnant, Fabian und Leon Vötsch, Benedikt Schwenk und Fabian Strobel angehören.

Die Gesamtverantwortung trägt letztendlich Jugendleiter Tobias Hermann, auch als Einsatzleiter bei der Jugendhaus-Übung. Doch er stellt anerkennend und auch sehr dankbar fest: "Die ganze 24-Stunden-Übung ist ein Zusammenspiel und ohne mein Team würde das alles gar nicht funktionieren."