Rangendingen Die Kinder wissen bald alles über die Erste Hilfe

Bis zum Ende des Jahres werden die Kinder schon Vieles beherrschen

"Bald könnt ihr auch bei größeren Notfällen, zum Beispiel auch an der Schule, anderen helfen", erzählte Link den Kindern. Bis zum Ende des Jahres würden die Kinder sicher einfache Verbände anlegen und die Verletzten in eine stabile Seitenlage legen können, war sie überzeugt. Und noch etwas sagte sie den Kindern: "Bald wisst ihr viel mehr über Erste Hilfe als eure Eltern, deren Kurs meist schon sehr lange her ist."

Doch Erste Hilfe bedeute nicht allein Verbände anlegen, sondern noch etwas ganz anderes, was alle Kinder auch jetzt schon könnten und sicher auch schon selbst erfahren hätten: "Trost spenden und anderen in einer Notsituation Mut machen, das könnt ihr heute schon", munterte sie die Kinder auf, dies umzusetzen.

Die zweite Jugendrotkreuzbetreuerin ist Kanwal Minhas. Sie erklärte dem Nachwuchs, was sie in den kommenden Monaten in den Übungsstunden erwartet. So würden die Kinder erste Schritte der Ersten Hilfe lernen, einen korrekten Notruf abzusetzen, aber auch die "Großen DRKler" bei deren Einsätzen, wie Altkleidersammlungen oder beim Blutspendetermin, unterstützen. Am ersten Abend zeigte Minhas ihren neuen Schützlingen, was ein Rotkreuzler in seinem Rettungsrucksack alles mit sich führt.

Weitere Informationen: Die neue Jugendrotkreuzgruppe der DRK-Ortsgruppe Rangendingen wird betreut von Christa Link und Kanwal Minhas. Die Treffen finden im vierzehntägigen Turnus jeweils freitags ab 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt und dauern 90 Minuten.