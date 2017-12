Rangendingen Christbaumschmuck lässt "Mahles Haus" erstrahlen

Gleich im Anschluss an die Buchpräsentation "Rangendingen von oben" wird am Sonntag, 17. Dezember, eine Ausstellung zum Christbaumschmuck aus über einem Jahrhundert eröffnet.

Weihnachten ohne Christbaum – das ist für die meisten von uns nur schwer vorstellbar. Dabei fand der Brauch, zu Weihnachten geschmückte Nadelbäume in Wohnstuben aufzustellen, erst im Lauf des 19. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung. Kern der Ausstellung des Heimatvereins ist die Christbaumschmuck-Sammlung des zweiten Vorsitzenden Bernhard Gisi. Sie wird ergänzt um Leihgaben aus der Rangendinger Bevölkerung. Anhand der abwechslungsreichen Präsentation mehrerer geschmückter Weihnachtsbäume kann so der Wandel des Erscheinungsbilds von Christbäumen bis in die Zeit vor 1900 zurückverfolgt werden.

Mit dieser Ausstellung wird das gesamte "Mahles Haus" in weihnachtlichem Glanz erstrahlen, denn die Bäume sind außer in den eigentlichen Wechselausstellungsräumen auch in den Zimmern der Dauerausstellung aufgestellt. Außerdem wurden für die Adventszeit wieder die Fenster im Scheunentor des Museums von Marlene Kohl-Strobel geschmückt, was dem "Mahles Haus" über die Weihnachtszeit ein ganz besonderes Erscheinungsbild verleiht.