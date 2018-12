Rangendingen Austausch zwischen den Generationen

Rangendingen (bei). Dass Schüler die Senioren im Betreuten Wohnen besuchen, startete mit dem Beginn der Ganztagesbetreuung vor über zehn Jahren. Damals war noch Simone Krink als Schulsozialarbeiterin für die Betreuung zuständig. Nach ihr hatte 2010 Birgit Hauk diese Aufgabe und auch die Organisation der Seniorenbesuche übernommen.

Mittlerweile ist nun Madlen Eisele als Schulsozialarbeiterin an der Rangendinger Schule beschäftigt. Die Ganztagesbetreuung hatte sie bereits vorher geleitet. Einmal die Woche immer mittwochs blieben auch mit ihr die Besuche in der Wohnanlage fester Bestandteil im Wochenalltag der Betreuungseinheiten an der Schule.

"Eine Bereicherung für unser Haus"