Der alkoholisierte junge Mann lag hilflos in der Schwenninger Fußgängerzone, wie die Polizei mitteilt. Als sich Helfer des Rettungsdienstes um ihn kümmern wollten, reagierte er aggressiv und ließ sich auch nicht durch die Polizei beruhigen. Die Beamten mussten den Betrunkenen schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.

Nach seiner Entlassung am Folgetag tauchte der Mann um die Mittagszeit erneut stark betrunken in der Straße "Lindenpark" in Hüfingen auf. Auch dort randalierte er. Er beleidigte und bespuckte die Polizisten, einer Beamtin trat er gegen das Schienbein. Erneut kam er in polizeilichen Gewahrsam und musste auf Anordnung einer Richterin eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wird jetzt wegen verschiedener Straftaten wie Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.