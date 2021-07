Neue Escape Rooms entführen in Kerker und an Tatort

2 Das Gründer-Team, bestehend aus Benedikt Schanz (von links), Lorena Bantle, Lena Schanz (vorne), Etienne Bantle und Alina Bantle, hat in der Predigerstraße zwei neue Escape Rooms gebaut und eingerichtet. Foto: Krötz

Angekettet in einem mittelalterlichen Kerker, als Ermittler in Rottweil auf der Spur eines skrupellosen Mörders oder auf der Suche nach einem düsteren Geheimnis in einem vermeintlichen Lost Place – seit dem Wochenende kann man in drei Escape Rooms in eine ganz neue Welt abtauchen.

Rottweil - Was die kreativen Köpfe des Escape Rooms Rottweil während der Pandemie in der Predigerstraße geschaffen haben, ist etwas ganz Besonderes – so viel sei verraten.

