1 Über Kopfsteinpflaster geht es am Sonntag beim Kriterium in Villingen. Foto: Fussnegger

Mit einem Kontrastprogramm geht der Interstuhl Cup an diesem Wochenende in die nächste Runde: Am Samstag 2. Juli ab 11 Uhr sind die Bergfahrer auf der 7. Etappe in Pfeffingen gefragt, und am Sonntag, 3. Juli, kommen die Sprinter bei der 8. Etappe, einem Kriterium in der Villinger Innenstadt, ab 10.30 Uhr zum Zuge.















Link kopiert

Gefahren wird in Pfeffingen auf einem sieben Kilometer langen Rundkurs, mit Start und Ziel in der Onstmettinger Straße, bei dem es nur bergauf oder bergab geht.

Dagegen ist es tags darauf in Villingen eben, allerdings mit einer Schwierigkeit: Es gibt Kopfsteinpflaster-Passagen. Die Rennen werden in Villingen mit Ausnahme der Nachwuchsserien, als Kriterien ausgetragen auf einem 900 Meter langen Rundkurs mit Start und Ziel in der Bickengasse. Bei einem Kriterium wird der Sieger durch immer wiederkehrende Punktesprints ermittelt, ähnlich wie beim Punktefahren auf der Bahn und nicht wie bei einem klassischem Straßenrennen, wo am Schluss der Zieleinlauf zählt.

Im Hauptrennen der Elite, Amateure und Junioren musste zuletzt der bestimmende Fahrer des Interstuhl Cups mit bereits drei Etappensiegen Nathan Müller (RSG Heilbronn) Federn lassen. Auf der Etappe in Wilflingen wurde er Achter. Gespannt darauf ist man, wenn Juniorfahrer Richard Kimmich, am Start ist und ob ihm wieder so ein Husarenstück gelingt wie in Wilflingen, als er die Elite und Amateurfahrer deklassierte. Zu den Favoriten zählen aber auch Moritz Henninger (RV Empfingen) und der Aufsteiger der Saison, Joscha Slongo vom RV Deißlingen. Nicht zu unterschätzen sind aber auch vor allem die Villinger Fahrer bei ihrem Heimrennen. Allen voran Stephan Duffner, Sascha de Poel, Luca Brugger, Matthias Gummich und Roland Kienzler. Bei der Frauen und Masters Serie trifft Frauen Power auf geballte Erfahrung der Senioren. Dass die Frauen den Senioren ein Schnippchen schlagen können, haben sie bei der Etappe in Bodelshausen bewiesen, als sie die Podestplätze unter sich ausgemacht haben.

In der Gesamtwertung führt Hans Eberwein (RSV Schwalbe Ellmendingen)b vor Kati Rothe (BS Nattheim) und Markus Brenner (RV Empfingen). Einen Sprung aufs Podest peilen auch Thomas Hutt und Hartmut Lange vom RC Villingen an.

Im Masters-Rennen wollen vor allem die Fahrer Thomas Halter, und Stefan Bock vom RSV Tailfingen in Pfeffingen beim Rennen in Heimatnähe aufs Podest. In der Gesamtwertung führt Stefan Huggenberger (Team Laura) vor Sebastian Vidal Campos (RV Pfeil Magstadt) und Daniel Hohn.

Die Jüngsten die Schülerfahrer haben auch in den Nachwuchsserien ihre Startmöglichkeit. In der Nachwuchsserie I führt Arne Weisser, MRSC Ottenbach und in der Nachwuchs Serie II hat Vereinskameradin Lisa Weisser in der Gesamtwertung die Nase vorn.Die Startzeiten:7. Etappe in Pfeffingen:11 Uhr: Frauen und Masters 12.30 Uhr: Masters 14.30 Uhr: Nachwuchs II 14.33 Uhr: Nachwuchs I 15.40 Uhr: Lehmann Schnupper-Serie16.00 Uhr: Hauptrennen Elite, Amateure Junioren8. Etappe in Villingen:10.30 Uhr: Frauen und Masters 12 Uhr: Nachwuchs I12.45 Uhr: Nachwuchs II13.40 Uhr: Anfängerrennen 14:00: Masters Serie 14.0015.30 Uhr: Hauptrennen Elite, Amateure Junioren