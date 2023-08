Was sich Mountainbiker Jonas King aus St.Georgen für Glasgow vornimmt

1 Jonas King wird am Donnerstag mit dem Mountainbike im schottischen Glentress Forest – etwa 85 Kilometer von Glasgow entfernt – sein Können zeigen. Foto: King

Seit Donnerstag geht es bei der „Super-WM des Radsports“ im schottischen Glasgow um Gold, Silber und Bronze. Auch ein Mountainbiker aus St. Georgen hat in der Stadt von Celtic und den Rangers viel vor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Während also bei der größten Radsport-WM der Geschichte – erstmals werden die Weltmeister gebündelt in einem Multi-Event ermittelt – längst geschwitzt wird, sitzt Jonas King noch im heimischen St. Georgen auf dem Rad. „Das waren aber eher lockere 30 bis 35 Kilometer“, stellt der junge Mountainbiker nach seiner „Ausfahrt“ in Richtung Schramberg klar.