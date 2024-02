Querschnittsgelähmter Eishockeyprofi: Das neue Leben des Mike Glemser

1 Mike Glemser bekommt im Gangroboter des Reha-Zentrums in Pforzheim Unterstützung von seiner Freundin Lara Lindmayer. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Jahr nach seinem schweren Unfall macht der frühere Eishockeyspieler aus Stuttgart kleine Fortschritte, doch von einen normalen Alltag ist er weit entfernt. Ein Besuch in seiner neuen Heimat Pforzheim.









Link kopiert



Es gibt Jahrestage, die feiert man mit Freude. Weil sie an den Beginn einer Partnerschaft erinnern, an ein schönes Erlebnis, ein bedeutsames Ereignis. Lara Lindmayer und Mike Glemser waren am Samstag gemeinsam essen, in einem netten Restaurant in Karlsruhe, italienisch. Es gab Pizza und Pasta, jedoch nichts zu feiern. Das Paar wollte sich ablenken, auf andere Gedanken kommen, Normalität spüren – ein Jahr nach dem Unfall, der ihr Leben verändert hat.