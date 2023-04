1 Ein Mann aus Vöhringen muss sich vor Gericht verantworten. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Foto: AungMyo - stock.adobe.com

Ein 32-Jähriger steht vor Gericht. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Was ihm zur Last gelegt wird.









Gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Freiheitsberaubung, so lauten nur einige der diversen Anklagepunkte, wegen derer sich ab Dienstag, 18. April, ein 32-jähriger Mann aus Vöhringen vor dem Landgericht Rottweil verantworten muss.

Widerstand gegen die Polizei

Die Straftaten-Serie soll am 20. August 2021 begonnen haben. An diesem Tag soll er mehrere junge Menschen bedroht und einen von ihnen mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben, später soll er noch eine weitere Person geschlagen haben und Widerstand gegen Polizisten geleistet haben. Diese soll der Angeklagte mehrfach ebenfalls bedroht und beleidigt haben. Auch habe er den Streifenwagen durch einen Tritt beschädigt. Dabei habe er stets ein Springmesser bei sich geführt.

Mann auf offener Straße zusammengeschlagen

Knapp zwei Wochen später, am 4. September, soll er in alkoholisiertem Zustand fremde Menschen auf der Straße bedroht und beleidigt haben, einen Mann soll er mit dem Fuß umgetreten und den am Boden liegenden weiter getreten haben, so dass dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Außerdem soll er eine weitere Frau beleidigt haben.

Lebensgefährtin bedroht

Im April und August 2022 soll er der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin WhatsApp-Nachrichten gesandt haben, in denen er die Tochter und Freunde bedrohte. Zwischen dem 20. und 30. August, soll der 32-Jährige außerdem seine damalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und getreten haben. Auch habe er sie bedroht und ihr verboten, das Haus zu verlassen.

In Wohnung eingesperrt und mit einer Machete bedroht

Am 31. August soll er sowohl seine damalige Lebensgefährtin – welche sich mittlerweile von ihm getrennt hatte – und deren Tochter in der zuvor gemeinsam bewohnten Wohnung eingesperrt haben. Der unter Alkohol – und Drogeneinfluss stehende Angeklagte habe hierzu die Wohnungstür eingetreten, die Geschädigte geschlagen und mit einer Machete bedroht.

16 Zeugen werden aussagen

Der Angeklagte befindet sich seit dem 1. September des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft in der JVA Rottweil. Im Prozess werden 16 Zeugen, ein Sachverständiger, sowie zwei Nebenkläger gehört. Die Fortsetzungstermine finden am 20. , 25. und 27. April statt.