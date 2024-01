1 Zahlreiche Traktoren werden erwartet. Foto: Stefan Puchner/dpa

Die Proteste der Landwirte am Montag könnten ein großes Verkehrschaos verursachen. Die Polizei bereitet sich bereits vor und nimmt die Teilnehmer in die Pflicht.









Der Protest der Landwirte gegen die Politik in Berlin wächst sich im Zollernalbkreis weiter aus: „Wegen einer Kundgebung von Landwirten müssen sich Verkehrsteilnehmer und Nutzer des ÖPNV am Montag, 8. Januar, zwischen Geislingen und Balingen-West auf Einschränkungen und Behinderungen einstellen“, informiert das Landratsamt in Balingen.