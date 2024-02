Protest in Loßburg: Politiker kritisieren anonyme Einladung teils scharf

1 Mit Traktoren und weiteren Fahrzeugen, wie hier in Freudenstadt, will die Bewegung am Samstag in Loßburg einen Protestkonvoi bilden. (Archivbild) Foto: Beyer

Die Protestbewegung, die am Samstag in Loßburg auftreten will, gibt weiter Rätsel auf. Nun sind bei Politikern aus dem Kreis Freudenstadt E-Mails eingegangen, in denen zum „demokratischen Austausch“ bei der Veranstaltung eingeladen wird. Doch weil die Mails anonym verschickt wurden, üben die Politiker teils scharfe Kritik.









Der Absender nennt sich Lucas Elysium, wer er wirklich ist und wie man ihn erreichen kann, wird in den E-Mails nicht klar, die unter diesem Pseudonym an mehrere Politiker aus dem Landkreis sowie an unsere Redaktion verschickt wurden. Und auch eine Antwort auf die Mails ist sinnlos, denn sie wurden von einer temporären Adresse verschickt, die sich jeder in wenigen Sekunden im Internet erstellen kann. Die sogenannten Wegwerf-Adressen sollen in erster Linie dazu dienen, sich vor Spam zu schützen – im Falle der geplanten Protestaktion in Loßburg wurden diese jedoch verwendet, um anonym zu der Veranstaltung einzuladen.