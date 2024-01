Protest der Landwirte in Baiersbronn: Lagerfeuer und Wurst statt Verkehrsblockaden und Ärger

Protest der Landwirte in Baiersbronn

1 Landwirte nahmen mit rund 95 Traktoren an dem „Mahnfeuer“ in Baiersbronn teil. Foto: Niklas Ortmann

Eine „Entschleunigung“ des Verkehrs, wie es sie in den vergangenen Tagen im Landkreis häufiger gab, haben die Landwirte diesmal nicht vorgenommen – vielmehr haben sie in Baiersbronn zumindest für einen Abend bewusst ihren eigenen Protest entschleunigt.









Die blinkenden gelben Leuchten sind in der Dunkelheit bereits aus weiter Ferne zu erkennen. Ein Traktor reiht sich an den nächsten, immer wieder hupen die Fahrer, die nach und nach in die Tonbachstraße einbiegen. Dort stellen sie auf einer anliegenden Wiesenfläche und einem Schotterplatz ihre Maschinen ab, die teils mit Schildern ausgestattet sind, auf die die Landwirte Sprüche wie „Keine Bauern – kein Essen – keine Zukunft“ geschrieben haben.