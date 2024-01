Zahlreiche Promis aus dem Südwesten wie Ex-VfB-Torhüter Timo Hildebrand, Fanta-Vier-Rapper Thomas D. und Schlagersängerin Vanessa Mai richten Neujahrsgrüße an ihre Fans.

Ein Ex-VfB-Torhüter grüßt aus der Eistonne, der RTL-Bachelor posiert am Strand und Thomas D. geht besinnlich Gassi: Zahlreiche Prominente aus Baden-Württemberg haben zum Jahreswechsel eine Botschaft an ihre Fans gesendet.

Der ehemalige VfB-Torhüter Timo Hildebrand etwa schickte Neujahrsgrüße aus der Eistonne. Ein Foto bei Instagram zeigt den 44-Jährigen beim Charity-Baden in Stuttgart zugunsten eines Kinderhospizes in Stuttgart. „Ich bin dankbar für jeden wunderschönen Moment, den ich erleben und fühlen durfte“, schreibt Hildebrand. „Die schmerzhaften gehören aber genauso dazu und lassen uns wachsen.“

Star-Stürmer Serhou Guirassy gibt sich kämpferisch zum Jahreswechsel. Mit einem Zitat richtet sich der Stürmer des VfB Stuttgart an seine Fans – lässt seine sportliche Zukunft aber weiter offen. „Es gibt kein Geheimrezept für den Erfolg. Er ist das Ergebnis von Vorbereitung, harter Arbeit und Lektionen aus Misserfolgen.“

Hip-Hop-Star Thomas D. schlägt eher besinnliche Töne an. Beim Gassigehen wünscht sich das Bandmitglied der Fantastischen Vier fürs Neue Jahr „viel Frieden auf der Welt“ und ein „Miteinander der Menschheit“. Der Rapper erinnert außerdem daran, dass „wir als Lebewesen alle verbunden seien“ und nicht allein auf dieser Welt lebten.

Schlagersängerin Vanessa Mai zieht ein durchaus positives Fazit nach dem vergangenen Jahr. Viel habe sie nicht erwartet, teilte die Künstlerin am Sonntag mit. Auf einem Foto zeigte sie sich in Schwarz-weiß mit einem Rotweinglas in der Hand. „Hab’s einfach genossen und versucht, alles aufzusaugen. Es hat geklappt.“ Es seien die Dankbaren, die glücklich sind, schreibt Mai abschließend.

David Jackson hat den Jahreswechsel am Meer verbracht. Der gebürtige Stuttgarter und RTL-Bachelor postete auf Instagram einige Videos, die ihn am Strand von Hawaii zeigen. Er richtete sich mit den Worten „Ich bin dankbar für 2023“ an seine Follower und zeigte Erinnerungsbilder- und -videos.

Internet-Sternchen Lena Mantler vom Erfolgsduo „Lisa und Lena“ trägt ihre neue Frisur zur Schau. In einer Bilderstrecke zeigt sich die Zwillingsschwester mit rot gefärbten Haaren. Sie schreibt, dass sie bereit sei für 2024.

Ob nachdenklich oder beschwingt: Der Jahreswechsel war für viele Promis ein Anlass, sich Gedanken zu machen über die vergangenen Monate. Unterm Strich schlagen die Stars zwar ernsthafte Töne an, schauen aber optimistisch in die Zukunft.