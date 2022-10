Türsteher ruft Polizei "Wilde Schlägerei" in der Villinger Färberstraße

Der Türsteher einer Bar in der Villinger Färberstraße hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei verständigt, weil offenbar mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt seien. Er ging von etwa zwanzig Beteiligten aus.