1 Sieben rote "Mitfahrbänkle" sind bislang im Gechinger Gemeindegebiet zu finden. Eine achte soll dazukommen. Foto: Blum

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das im Herbst begonnene Projekt "Mitfahrbänkle" in Gechingen läuft nur zögerlich an – sehr zur Überraschung des dortigen Bürgernetzwerks, das die Aktion initiiert hatte. Woran liegt das?















Link kopiert

Gechingen - Auf Initiative des Vereins wurden an sieben Stellen im Ort sogenannte "Mitfahrbänkle" aufgestellt – an der Bushaltestelle Kirchberg Richtung Ortsmitte und an der Bushaltestelle Kirchberg Richtung Calw, am Rathausplatz vor der Bushaltestelle Richtung Calw sowie an den Bushaltebuchten Bergwald Richtung Gechingen und Bergwald Richtung Dachtel sowie vor der Tankstelle Cascio Richtung Deufringen und beim Rewe-Markt. "Gechingen macht mobil..." wurde als Motto für die pragmatische und vergleichsweise einfache Mobilitätslösung auserkoren, die hilft, zwischen kleinen Orten und den benachbarten größeren Gemeinden von A nach B zu gelangen.