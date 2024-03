Projekt im Schwarzwald-Baar-Kreis: Zeitung steht in der Schule im Fokus

1 „Der Aufbau der Tageszeitung“ und ihre Inhalte, damit beschäftigen sich diese Schüler der Heinrich-Feurstein-Schule in Donaueschingen aktuell. Foto: Matthias Harsch

Wie finden Nachrichten den Weg in die Tageszeitung – und wer legt überhaupt fest, was berichtet wird? Fragen wie diese stellen sich derzeit hunderte Schüler im Schwarzwald-Baar-Kreis.









Jugendliche im Schwarzwald-Baar-Kreis lernen aktuell dank der Sparkasse Schwarzwald-Baar und des medienpädagogischen Projekts „Zeitung in der Schule“ dazu in Sachen Medienkompetenz und Nachrichten-Gewichtung. Die Schüler der Heinrich-Feurstein-Schule in Donaueschingen in der Klasse von Lehrer Matthias Harsch sind ein Teil davon – sie befassen sich nun einige Wochen lang mit der Zeitung und ihren Inhalten, dem Geschehen in der Welt und dem, was direkt vor ihrer Haustüre passiert.