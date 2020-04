Profi- und Spitzensportler Training unter strengsten Auflagen wieder erlaubt

Stuttgart - Unter strengen Auflagen dürfen von Samstag an weitere Profimannschaften und Berufsathleten in Baden-Württemberg wieder auf ihren Sportanlagen trainieren. Die Ausnahmeregelung in der Coronavirus-Krise wird damit ausgeweitet. Am vergangenen Dienstag war zunächst nur eine Verordnung für den Profifußball in Kraft getreten. Dies teilten das Ministerium für Soziales und Integration und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am Karfreitag in Stuttgart mit.