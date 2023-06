1 Rudi (links) und Alex (rechts) Hoffmann präsentieren 2021 mit ihrem Coach Jurij Lukac stolz ihre Meistergürtel. Foto: privat

Alex und Rudi Hoffmann erfüllen sich seit zweieinhalb Jahren ihren Traum vom Profi-Boxen. Die 28-jährigen Zwillinge sind bislang jeden Schritt zusammen gegangen – der nächste soll sie zum EM-Titel führen.









Wille, Hingabe, Erfüllung, Schmerz, Enttäuschung, Teamgeist, Ziel, Traum. Diese Worte hängen in großen Lettern an den Wänden des Olymp Gyms in Villingen-Schwenningen. Neben jedem der Worte – und auch auf weiteren Plakaten – blickt man zu einigen der größten Sportler aller Zeiten auf: Michael Jordan, Serena Williams, Michael Phelps sind nur drei der bekannten Gesichter. Auch diverse Box-Legenden dürfen natürlich nicht fehlen, von Muhammad Ali bis hin zu Floyd Mayweather, von Mike Tyson bis Wladimir Klitschko.