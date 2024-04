In Langenwinkel nehmen mutwillige Beschädigungen zu

1 Vor der Schule in Langenwinkel haben Jugendliche mit Spraydosen hantiert. Foto: Ehrlich

Jugendliche sorgen in Langenwinkel für Ärger. Bei der Turnhalle, der Schule und dem Jugendclub kam es zu Vermüllungen und Beschädigungen. Darüber informierte Ortsvorsteherin Annerose Deusch. Von Kameras lassen sich die Täter nicht abschrecken.









Nach längerer Zeit ohne größere Vorkommnisse gab es in Langenwinkel zuletzt wieder verstärkt Probleme durch von Jugendlichen mutwillig angerichtete Vermüllungen und Beschädigungen. Darüber informierte Ortsvorsteherin Annerose Deusch (Freie Wähler) am Dienstag in der Sitzung des Ortschaftsrats auf Nachfrage aus dem Gremium.