Bei den Aufgängen am evangelischen Gotteshaus gibt es ein gravierendes Problem.

Da klafft eine ordentliche Lücke: Am rechten Treppenaufgang an der Evangelischen Stadtkirche wurden zwei Stufen ausgebaut. Der Weg nach oben ist gesperrt. Was steckt dahinter?

Schon vor geraumer Zeit sei festgestellt worden, dass einige Treppen nicht mehr ganz fest sitzen würden, erklärt Thorsten Sosinski, erster Vorsitzender des Kirchengemeinderats, auf Anfrage. Die zwei Stufen sind nun ausgebaut worden, um genauer zu untersuchen, woran das liegt und was dagegen gemacht werden muss.

Beide Aufgänge betroffen

Die Treppenstufen liegen auf Kalksandstein auf. Durch Umwelteinflüsse sei dieses Material im Laufe der Jahre teilweise zersetzt worden, sagt Sosinski. Vermutlich sind beide Treppenaufgänge von diesem Problem betroffen und müssen erneuert werden. Zu den Kosten und zum Zeitplan der Baumaßnahme lassen sich allerdings noch keine genauen Angaben machen. Für die Kosten wird die Kirche aufkommen.

Doch es ist nicht die einzige Baustelle, die sich ankündigt. Am Westgiebel der Evangelischen Stadtkirche blättert mittlerweile der Putz ab – „da muss auch was getan werden“, sagt Sosinski. Die Maßnahmen sollen noch von der Evangelischen Landeskirche geprüft werden. Dabei werde sich auch zeigen, ob eine Förderung möglich sei.