Nach vielen öffentlichen Debatten und Infoverstaltungen fällt am heutigen Dienstag eine Entscheidung: Der Gemeinderat berät eine Stellungnahme.









Die Ortschaftsräte haben erschöpfend debattiert und die Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Hohenzollern“ hat hinreichend mobilisiert. Jetzt sind Entscheidungen fällig. Am Dienstag, 19. März, muss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung im Bürgerhaus der Stadt ab 18 Uhr abwägen, welche Stellungnahme er dem Regionalverband Neckar-Alb zu den vorgesehenen Suchräumen für Wind- und Solarkraftnutzung auf dem Stadtgebiet abgeben will, damit dieser seine Regionalpläne für die Ausweisung von Wind- und Solarkraftgebiete fortschreiben kann.