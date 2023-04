1 Guido Singer leitet den Standort der Privatbank in Rottweil. Foto: Ralf Graner Photodesign

Die Privatbank ODDO BHF eröffnet zum 1. April eine neuen Standort in Rottweil. Guido Singer erklärt im Interview, warum gerade Rottweil eine gute Wahl ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dass eine Bank einen neue Niederlassung eröffnet, kommt in diesen Zeiten nicht allzu oft vor. Überraschend war also die Nachricht, dass die Privatbank ODDO BHF Anfang April einen neuen Standort in Rottweil eröffnet. Unsere Redaktion hat mit Leiter Guido Singer gesprochen.