Die Krönungsparty ist noch nicht vorbei. Am Sonntag feiern viele Briten auf Straßenpartys. In Windsor mischen sich Prinzessin Kate und Prinz William unters Volk.

Ein Schlückchen „Coronation Ale“ in Ehren kann niemand verwehren – das dachten sich offenbar am Sonntag auch Prinzessin Kate und Prinz William und mischten sich im Örtchen Windsor unter die Feiernden. Der entspannte „Big Lunch“-Look der Prinzessin von Wales – hellblauer Blazer, T-Shirt und Turnschuhe – stand in krassem Kontrast zum edlen Alexander-McQueen-Kleid samt „Royal Victorian Order“-Umhang, in dem Kate am Samstag zur Krönung ihres Schwiegervaters König Charles III. in die Westminster Abbey gekommen war.

Geduldig lächelten die Wales’ in Handykameras und plauderten mit den Leuten. Prinzessin Kate drückte ein kleines Mädchen, das bei ihrem Anblick vor lauter Überwältigung in Tränen ausbrach.

William und Kate waren nicht die einzigen Windsors, die eines der vielen Tausend Straßenfeste im ganzen Land besuchten. In Chalfont St Giles, eine Stunde nördlich von London, feierten die Nichten des Königs mit: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie nahmen ein Bad in der Menge – und dass, obwohl Eugenie inzwischen ziemlich schwanger ist. Die 33-jährige Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson erwartet im Sommer ihr zweites Kind.

Charles’ Schwester Prinzessin Anne und ihr Ehemann, Vizeadmiral Timothy Laurence, zeigten sich bei einer Feier in Swindon. Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie feierten mit den Menschen in Cranleigh in der Grafschaft Surrey.

Premierminister Rishi Sunak lud zu einer langen Tafel in die mit rot-weiß-blauen Wimpeln verzierte Downing Street ein und stieß dort mit Jill Biden an. Der britische Premier servierte der US-amerikanischen First Lady Sandwiches. Für die Krönungsfeste wurde sogar extra ein eigenes Rezept kreiert und rechtzeitig vom Palast veröffentlicht: die „Coronation Quiche“ mit Spinat, Bohnen und Estragon.

Das Königspaar persönlich machte offenbar vor dem großen „Coronation Concert“ in Windsor am Sonntagabend eine Pause – wünschte aber zuvor allen via Instagram viel Spaß beim Feiern. „Egal, ob das euer erster „Big Lunch“ ist oder er jedes Jahr im Kalender steht, wir senden unsere besten Wünsche an alle, die dabei sind“, schrieben König Charles und Königin Camilla in einer Grußbotschaft. „Wir hoffen, dass es für alle ein tolles Ereignis sein wird.“

Zu dem Konzert auf Schloss Windsor wurden 20.000 Menschen erwartet, die Tickets waren zu großen Teilen verlost worden. Auch Charles und Camilla sind dabei, Prinz William wird eine wichtige Rolle spielen. Bei dem von der „BBC“ organisierten Konzert sollten unter anderem Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli und Take That auftreten - abgerundet von einer Laser-Show und Leucht-Drohnen am Himmel.