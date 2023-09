Diese Meldung dürfte jedem Royals-Fan das Wasser in die Augen treiben und zu akuter Schnappatmung führen – vor Rührung: Schließlich geht es um den berühmtesten Pulli der Fashion-Geschichte. Rund 26 Jahre nach ihrem Tod ist der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaf der britischen Prinzessin Diana (1961-1997) in New York für 1,1 Millionen Dollar (rund eine Million Euro) versteigert worden.

Damit sei es der teuerste je bei einer Auktion versteigerte Pullover sowie das teuerste Kleidungsstück von Prinzessin Diana, das je versteigert worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Donnerstag (14. September) mit.

Statt 80 000 schließlich 1,1 Millionen Dollar

Feinste Wolle und süße Schafe. Foto: Imago/Zuma Wire

Foto von Diana mit dem Original-Pullover. Foto: Imago/Zuma Wire

Alles original: Foto: Imago/Zuma Wire

Blick in den Auktionsraum von Sotheby’s in New York. Foto: Imago/Zuma Wire

Der Kult-Pulli aus einer anderer Perspektive. Foto: Imago/Zuma Wire

Das Auktionshaus hatte das Stück eigentlich nur auf rund 80 000 Dollar (75 000 Euro) geschätzt. Kurz vor Ende der mehrtägigen Online-Auktion seien die Gebote dann aber bei einem 15-minütigem Bieterwettstreit mit mehr als 40 Teilnehmern von 190 000 Dollar (178 000 Euro) auf 1,1 Million Dollar gestiegen.

Am Ende dann mehr als 14 mal so viel wie vorab geschätzt. Wer den roten Wollpullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schaf schließlich ersteigerte, teilte Sotheby’s zunächst nicht mit.

Die Auktion hatte am 31. August im Internet begonnen und nahm kurz vor Schluss richtig an Fahrt auf, als sich der Preis von 200 000 Dollar (187 000 Euro) in 50 000-Dollar-Schritten (47 000 Euro) auf den Endpreis hochschaukelte.

1981 bei Polo-Spiel von Prinz Charles getragen

Royal-Family: Diana mit ihrem Ehemann Prinz Charles und Sohn William 1985 im Garten von Kensington Palace. Foto: Imago/Gemini Collection

Gedenkstatue von Prinzessin Diana im Garten von Kensington Palace. Foto: Imago/Avalon.red

Der Kult um Diana ist in Großbritannien ungebrochen. Foto: Imago/Avalon.red

Diana hatte den Pulli 1981 erstmals bei einem Polo-Spiel ihres Verlobten getragen. Neben dutzenden weißen Schafen ist auf dem Kleidungsstück auch ein schwarzes Schaf zu sehen – laut Sotheby’s ein Zeichen für Dianas lockere und kreative Geisteshaltung.

Kult-Pulli kostet heute 200 Euro bei „Warm and Wonderful“

SweaterDesigner Sally Muir (re.) und Joanna Osborne von „Warm & Wonderful“ stehen in New York neben ihrer berühmtesten Kreation. Foto: Imago/UPI Photo

Jedes noch so kleine Detail zählt. Foto: Imago/UPI Photo

Einige Wochen später bekamen die Hersteller des Pullovers, Sally Muir und Joanna Osborne, eine Nachricht vom Buckingham Palast, wonach das Kleidungsstück beschädigt worden sei und Diana um Reparatur oder Ersatz bitte.

Die beiden stellten ein neues Exemplar her, das die Prinzessin 1983 trug. Bei dem nun versteigerten Schäfchen-Pulli handelt es sich jedoch um das Original. Bei „Warm and Wonderful“ kann man das Stück heute noch für umgerechnet mehr als 200 Euro kaufen.

Hier kommen Sie zur Homepage von „Warm and Wunderfull“ und Dianas Kult-Pulli:

„Wir sind begeistert, dass der geliebte Pullover ein neues Zuhause gefunden hat und das anhaltende Vermächtnis von Prinzessin Diana mit sich nimmt“, wurden die Gründerinnen von „Warm and Wonderful“, Sally Muir und Joanna Osborne, zitiert.