8 Blumengrüße aus Windsor: Lena und Mia Tindall und Prinzessin Charlotte (von links) beim Osterspaziergang zur Kirche. Foto: Imago/i Images

Endlich Frühling! Auch in England strahlte an Ostern die Sonne vom Himmel. In Windsor ging die „Royal Family“ bei bestem Wetter zur Kirche. Prinz Louis trug kurze Hosen, seine Schwester Prinzessin Charlotte zog nach dem Gottesdienst in der St. George’s Chapel sogar ihren Mantel aus. Darunter erschien ein hübsches blaues Blumenkleid mit Puffärmelchen, das einschlägige Modeblogs sogleich als ein Teil der Londoner Kinderausstatterin Rachel Riley erkannten.

Im Onlineshop der Marke kann man das Kleid nur noch vorbestellen – möglicherweise hat der „Charlotte-Effekt“ wieder zugeschlagen. Denn ähnlich wie bei ihrer Mutter Prinzessin Kate sind Outfits im Handel praktisch sofort ausverkauft, wenn die neunjährige Charlotte zuvor darin auftauchte. Designern kann nichts besseres passieren.

Auch Mia und Lena Tindall, die Töchter von Prinz Williams Cousine Zara Tindall, führten passend zur Jahreszeit Blumenkleider aus. Mia, wie Charlotte neun Jahre alt, trug ein cremefarbenes Kleid mit Hippie-Blumenmuster. Ihre vier Jahre alte Schwester Lena hatte ein Kleid mit bunten Streublümchen an.

Alle drei Windsor-Mädels trugen dazu brave Riemchenschuhe – Enid Blyton lässt grüßen.