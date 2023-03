25 In König Charles’ Familie hängt der Haussegen schief, seit Prinz Harry (hinten) sein umstrittenes Buch „Spare“ veröffentlicht hat. Foto: imago images/Anthony Harvey/Shut/Anthony Harvey/Shutterstock / Av

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Lebensmittelpunkt längst in Kalifornien. Jetzt sollen sie offenbar ihren britischen Zweitwohnsitz in Windsor aufgeben – für Prinz Andrew.









In Prinz Harrys und Herzogin Meghans Frogmore Cottage könnte bald Prinz Andrew wohnen. Das berichteten am Mittwoch übereinstimmend britische Zeitungen wie die „Sun“, der „Daily Telegraph“ und die „Daily Mail“. Angeblich hat König Charles III. seinem Bruder den Zweitwohnsitz der Sussexes auf dem Gelände von Schloss Windsor als neues Domizil angeboten.

Nach ihrer Hochzeit waren Harry und Meghan in das Landhaus gezogen, das zuvor für 2,4 Millionen Pfund (2,7 Millionen Euro) renoviert worden war. Inzwischen haben die beiden und ihre Kinder Archie und Lilibet ihren Lebensmittelpunkt aber in Kalifornien und nutzen Frogmore Cottage praktisch nicht mehr.

Zuletzt hatte Andrews Tochter Prinzessin Eugenie mit ihrer Familie darin gewohnt. Doch die 32-Jährige lebt inzwischen vor allem in Portugal.

Harry und Meghan sollen das Landhaus räumen

Den Zeitungsberichten zufolge wurden Harry und Meghan im Januar - wenige Tage nach der Veröffentlichung von Harrys vielbeachteter Autobiografie „Spare“ - dazu aufgefordert, Frogmore Cottage endgültig zu räumen.

Harrys Vater Charles III., der das Königshaus schon lange verschlanken will, hatte nach seiner Thronbesteigung im September einen Kassensturz angeordnet. Den Berichten zufolge will er Prinz Andrew seine jährliche Apanage in Höhe von 250.000 Pfund streichen. In diesem Fall könne Andrew sich die hohen Unterhaltskosten für seinen derzeitigen Wohnsitz, die mit 30 Zimmern sehr großzügige Royal Lodge in Windsor (einst die Residenz von „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon), nicht mehr leisten, schreiben „Sun“ und „Daily Telegraph“. Als Ersatz habe Charles III. ihm Frogmore Cottage angeboten.

Der Buckingham Palace wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Ein Sprecher von Harry und Meghan war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.