„So schleicht sich Stuttgart in die zweite Liga“

12 Hängende Köpfe bei den Spielern des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart verliert mit 2:3 gegen Eintracht Frankfurt. So blickt die Presse auf die Partie gegen die Hessen.















Stuttgart - Am 21. Bundesliga-Spieltag musste der VfB Stuttgart die nächste herbe Pleite hinnehmen. Gegen Eintracht Frankfurt verlor das Team von Pellegrino Matarazzo mit 2:3 – und verharrt so auf einem Abstiegsplatz.

Lesen Sie hier die Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Profis

Nach der Partie in Bad Cannstatt setzt sich die Presse dezidiert mit der Begegnung auseinander. Wir tragen die prägnantesten Schlagzeilen zusammen.

„Hrustic verschärft Stuttgarts Krise“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „Der VfB Stuttgart trifft wieder, verloren hat der Tabellen-Vorletzte gegen Eintracht Frankfurt trotzdem. Was vor allem an einer Einwechslung Oliver Glasners lag.“

„Teils hanebüchene Fehlpässe“

„So schleicht sich Stuttgart in die zweite Liga“, konstatiert derweil die „Bild“ und analysiert: „Selbst das Kurztrainingslager in Marbella in der Liga-Pause hat keine Wende gebracht. Die Abwehr-Umstellung auf Viererkette verwirrt die Stuttgarter nur – und bei Standards sind sie auffällig anfällig. Frankfurt trifft zweimal nach einer Ecke.“

„Eintracht Frankfurt überrumpelt den VfB Stuttgart“, heißt es bei der „Hessenschau“ mit Blick auf die SGE – und zur Anfangsphase: „Der VfB kam mit dem Pressing der Hessen phasenweise überhaupt nicht klar und spielte teils hanebüchene Fehlpässe am eigenen Strafraum. Das Problem der Eintracht: Sie konnte aus diesen Fehlern kein Tor erzielen. Das Gute: Sie holte eine Ecke nach der anderen raus.“

„Stuttgart trifft wieder – und verliert gegen Frankfurt doch“, stellt schließlich die „Sportschau“ mit Blick auf die Partie am Samstag fest: „Die 10.000 erlaubten Zuschauer in Stuttgart sahen einen extrem nervösen Beginn der verunsicherten Gastgeber. Der VfB leistete sich zahlreiche Fehler und bettelte fast um ein Gegentor. Die Stuttgarter warten nun seit sechs Partien (ein Unentschieden, fünf Niederlagen) auf einen Sieg und bleiben Vorletzter.“

