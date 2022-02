1 Die erste Rodel-Wäldmeisterschaft findet am kommenden Freitag am Rodelhang Winterberg statt. Foto: © Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Wenn jetzt das Wetter den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung macht, finden sie am kommenden Freitag wie geplant am Schonacher Winterberg statt: die ersten Rodel-Wäldmeisterschaften. Mehr als 120 Rodler haben sich für die Premiere angemeldet.















Schonach - Mit so vielen Anmeldungen haben die veranstaltende Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und die unterstützende Gemeinde Schonach bei den ersten Rodel-Wäldmeisterschaften am Freitag, 18. Februar, nicht gerechnet. "Da es mit bereits über 120 Teilnehmern mehr Rodler sind als wir erwartet haben, wurde der Zeitplan etwas angepasst", informiert Benita Hansmann vom Sport- und Kulturamt Schonach auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie sie weiter mitteilt, beginnt die Wintersportveranstaltung nun nicht wie ursprünglich geplant um 18 Uhr, sondern bereits um 16.30 Uhr am Rodelhang Winterberg in der Obertalstraße.

Starter aus dem ganzen Hochschwarzwald

"Die Starter kommen aus dem ganzen Hochschwarzwald und stehen sozusagen bereits in den Startlöchern", informieren die Organisatoren. Die Frage ist nun: Wer von ihnen krönt sich am kommenden Freitag zum ersten Rodel-Wäldmeister des Hochschwarzwalds? Die Spannung steigt.

Und auch diese Frage stellen sich sicher viele: Ist die Veranstaltung so ohne Weiteres überhaupt durchführbar angesichts der aktuellen Corona-Lage? "Ja, aber nur unter Einhaltung der strengen Auflagen und mit erheblichem Aufwand, den die HTG und die Gemeinde Schonach dafür in Kauf nehmen", erläutert Hansmann. "Trotz Corona können die Fans und Zuschauer live dabei sein und die Rodler anfeuern. Um in das abgesperrte Veranstaltungsgelände zu gelangen, ist jedoch der 2G-plus-Nachweis zwingend erforderlich. Kann der Abstand zu anderen nicht eingehalten, muss eine FFP2-Maske getragen werden."

Früh dran sein lohnt sich

Wie Hansmann weiter bemerkt, lohnt es sich für die Zuschauer, früh dran zu sein, "denn auf Grund der aktuellen Corona-Lage ist die Zuschauerzahl begrenzt. Ist das Kontingent an freien Plätzen aufgebraucht, ist das Veranstaltungsgelände für weitere Besucher geschlossen." Parkplätze seien ausreichend auf dem Obertalparkplatz vorhanden.

"Das freie Training der Teilnehmer beginnt am Freitag um 17 Uhr, die Qualifikationsläufe starten um 18.30 Uhr. Das Finale wird um etwa 21.50 Uhr erwartet", gibt Hansmann bekannt. Für Musikunterhaltung während den Läufen sorgt ein heimischer DJ. Auch eine Kostümprämierung (Teilnehmer) wird es wie angekündigt geben. Für Essen und Trinken werden die Teams von der örtlichen "Josenalm" sowie der Foodtrucks aus der Umgebung sorgen. Nach der Siegerehrung der Rodel-Wäldmeisterschaften endet die Veranstaltung mit Rücksicht auf die Nachtruhe der Anwohner.

Aufbauarbeiten ab Donnerstag

Durch die Aufbauarbeiten am Rodelhang ist der Skibetrieb auf der rechten Seite des Winterbergs im Bereich des Rodelhangs und darüber von Donnerstag bis einschließlich Samstagvormittag nicht möglich. Der Skilift Winterberg nimmt bei ausreichender Schnee- und Wetterlage den Liftbetrieb dennoch wie gewohnt auf.

Da die Veranstaltung komplett im Freien sattfindet, hoffen der Veranstalter und die Gemeinde Schonach selbstredend, dass ihnen das Wetter am Freitag keinen Strich durch die Rechnung machen wird.