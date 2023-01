3 Luftaufnahme von Anfang des Jahres: Fast alle Arbeiten sind abgeschlossen. Foto: Erinnerungen von oben/Vaquera

Seit über 180 Jahren wird der Schaiblehof in Bergfelden bereits bewirtschaftet. Anja und Marcel Maier führen seit dem 1. Januar 2022 die Schaible Hof GbR und eröffnen Anfang März einen HIT-Aktivstall für Pferde.















Platz für 20 Pferde

Anja und Marcel Maier sind begeistert von ihrem Projekt - das ist im Vor-Ort-Gespräch schnell zu spüren. Dabei handelt es sich um einen sogenannten HIT- Aktiv stall. Die Idee dahinter: Dort kommt man den natürlichen Lebensbedürfnissen der Pferde nach. Im Gegensatz zu Einzelhaltung in Boxen, in denen Pferde häufig etliche Stunden am Tag isoliert stehen, sich wenig bewegen und selten mehr als drei Mahlzeiten am Tag erhalten, sind die Pferde eigentlich ständig in Bewegung.

Gewissermaßen also ein Paradies für die Tiere. "Pferde sind Herdentiere, daher sind Sozialkontakte sehr wichtig", erklärt Anja Maier, deren Eltern Klaus und Sylvia Schaible den Betrieb zuvor geführt hatten. Klaus Schaible hilft auch weiterhin bei der Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes. 20 Pferde können "beheimatet" werden, ihnen steht ein 3000 Quadratmeter großer und befestigter Aktivbereich zur Verfügung, der Tag und Nacht genutzt werden kann. Richtig los gehen in Bergfelden soll es Anfang März.