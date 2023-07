In den Rottweiler Hof zieht neues Leben ein

1 Die neuen Besitzer Florian und Meike Behrend (von rechts) freuen sich ebenso wie Reinhard Schugg über die neuen Möglichkeiten im ehemaligen „Rottweiler Hof“, der mit viel Aufwand saniert wird. Foto: Otto

Der „Rottweiler Hof“ war einst Restaurant und Casino – jetzt zieht ganz neues Leben in das altehrwürdige Gebäude ein. Aktuell läuft ein aufwendiger Umbau, bei dem der Charme des alten Hauses erhalten wird. Wir haben mit den neuen Besitzern gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von den glorreichen Zeiten früherer Tage ist momentan nicht viel zu sehen. Das Gebäude in der Äußeren Alleenstraße 2, an der Straße Richtung Bahnhof, wird gerade komplett entkernt. Der Bagger ist am Werk. Florian und Meike Behrend haben den „Rottweiler Hof“ 2021 gekauft und sind seither mit der Planung des Mammut-Projekts befasst. Jetzt läuft die Umsetzung.