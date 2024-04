1 Der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (links) und Moderator Günther Jauch Foto: dpa/Michael Kappeler

Es ist eine Adresse für Feinschmecker: das Restaurant in der „Villa Kellermann“, das TV-Moderator Günther Jauch zusammen mit Sternekoch Tim Raue eröffnet hatte. Doch jetzt gibt es auf. Der Geschäftsführer äußert sich zu den Gründen.









Das Spitzenrestaurant in der legendären „Villa Kellermann“ von TV-Moderator Günther Jauch in Potsdam schließt im Sommer dieses Jahres. Jauch hatte es vor rund fünf Jahren zusammen mit Sternekoch Tim Raue eröffnet, der sich aber 2023 aus dem Restaurant zurückzog. „Wir hätten gerne weiter gemacht. Aber Corona, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation ließen keine andere Entscheidung zu“, sagte der Geschäftsführer Manfred Dengel laut einer Mitteilung am Freitag. Der Restaurantbetrieb schließe am 21. Juni.